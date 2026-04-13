O contexto, a perseguição que sofreu, os abusos a que foi submetido.

E SUA CONDENAÇÃO ESCANDALOSA

O renomado advogado Dr. Reiner Füllmich está detido em condições terríveis por motivos que nada têm a ver com as acusações que está alvo. Ele teve a coragem de falar a verdade sobre a chamada pandemia e agora está pagando por isso.

Ele é, sem dúvida alguma, um prisioneiro político!

Vou apresentar um panorama geral da situação, mas para começar, permita-me resumir brevemente quem é o Dr. Reiner Füllmich.

O Dr. Reiner Füllmich, de 67 anos, atua como advogado de defesa na Alemanha e na Califórnia há cerca de 30 anos e sempre defendeu consumidores e pequenas e médias empresas contra grandes corporações.

Ele moveu importantes processos contra o Deutsche Bank (para o qual o próprio Dr. Füllmich trabalhava e que ele definiu como "uma das maiores organizações criminosas"), contra a Kühne & Nagel e a Volkswagen (sobre a questão do diesel).

Curiosamente, o segundo maior acionista da Volkswagen é ninguém menos que o estado da Baixa Saxônia, onde ocorreu o julgamento contra o Dr. Reiner Füllmich e onde ele está atualmente detido.

O SURTO DA CHAMADA PANDEMIA

Durante os confinamentos de 2020, Füllmich e sua esposa estavam em seu rancho na Califórnia, mas como a situação lhes pareceu bastante estranha, decidiram retornar à Alemanha para descobrir o que realmente estava acontecendo.

Füllmich logo reconheceu os crimes contra a humanidade relacionados à chamada pandemia e, em 10 de julho de 2020, juntamente com outros três advogados, Viviane Fischer, Antonia Fischer e Justus Hoffmann, criou o "COMITÊ DE INVESTIGAÇÃO DE CORONA" em Berlim, cujo objetivo era esclarecer as ações de governos, instituições, da comunidade médica, etc.

As principais questões para as quais Füllmich buscava respostas eram:

– Quão perigoso é esse vírus?

– Qual o grau de confiabilidade do teste PCR 'revisado' por Drosten?

– Que danos os confinamentos estão causando à economia mundial?

Füllmich realizou uma vasta série de entrevistas (aproximadamente 400) e consultou mais de 150 cientistas e especialistas de todo o mundo na área médica, tais como:

– Vencedor do Prêmio Nobel Dr. Luc Montagnier

– Dr. Peter McCullough, renomado cardiologista e epidemiologista americano

– Dr. Mike Yeadon (ex-vice-presidente da Pfizer)

– Dra. Judy Mikovits (cientista)

– Dr. Robert Malone (bioquímico americano e pioneiro da tecnologia de mRNA)

– Dr. Roger Hodkinson (patologista forense)

– Dr. Arne Burkhardt (patologista forense, que liderou um grande grupo de patologistas na realização de um estudo baseado em autópsias de pessoas vacinadas)

– Dra. Astrid Stückelberger (cientista e pesquisadora)

– Dra. Simone Gold (fundadora da America's Frontline Doctors)

– Dra. Antonietta Gatti (cientista)

– Dr. Mattias Desmet (psicólogo)

e muitos outros.

Ele também consultou especialistas financeiros, historiadores, jornalistas investigativos e escritores, tais como:

– Ernst Wolff (escritor, jornalista e especialista em finanças)

– James Corbett (escritor e jornalista investigativo)

– Matthew Ehret (escritor e jornalista)

– David Icke (escritor e jornalista)

– Naomi Wolf (jornalista, escritora e consultora política dos EUA)

Füllmich também entrevistou outras pessoas altamente influentes, como:

– Vera Sharav (sobrevivente do Holocausto e ativista dos direitos humanos)

– Catherine Austin Fitts (ex-secretária adjunta dos EUA para Habitação e Desenvolvimento Urbano e especialista em finanças)

– Calin Georgescu (ex-membro de alto escalão das Nações Unidas)

– Monsenhor Carlo Maria Viganò (Arcebispo)

– Pascal Najadi (ex-banqueiro suíço e atual produtor de cinema que denunciou o presidente suíço Alain Berset)

e muitos, muitos outros.

Suas investigações o levaram à conclusão de que a "emergência do COVID-19" nunca teve a ver com saúde pública, pois não houve pandemia alguma. Na verdade, foi uma "pandemia de testes PCR".

Foi precisamente graças a esses testes, que geraram mais de 95% de falsos positivos, que foi possível inflar o número de “casos” de COVID, justificando assim as medidas tomadas para enfrentar a “emergência”.

Segundo Füllmich, esse era o ponto fundamental sobre o qual se baseavam as alegações de irregularidades intencionais por parte dos governos da maioria dos países do mundo.

Além disso, de acordo com Füllmich, todos os governos agiram e estão agindo contra os interesses de seus cidadãos e estão claramente sob o controle de grandes corporações multinacionais e ONGs, às quais Füllmich se referiu doravante como " Sr. Global ".

“O Sr. Global cometeu e continua a cometer, sem sombra de dúvida, o maior crime contra a humanidade”.

É importante mencionar que a maioria das entrevistas, conduzidas principalmente pelo Dr. Reiner Füllmich e Viviane Fischer (os outros dois membros estiveram ativos apenas por um curto período de tempo), foram gravadas em Berlim via Zoom.

Devido a desentendimentos entre o Dr. Reiner Füllmich e Viviane Fischer, por um lado, e Justus Hoffmann e Antonia Fischer, por outro, estes últimos deixaram de contribuir para quaisquer atividades no âmbito do Comitê de Investigação de Covid-19, de modo que Reiner Füllmich e Viviane Fischer decidiram prosseguir sem a participação deles.

Isso só foi parcialmente possível, pois Antonia Fischer e Justus Hoffmann exigiram 50% das doações que constavam nas contas na época, ou seja, 1,8 milhão de euros, para deixarem pacificamente o Comitê de Investigação da Covid-19.

Obviamente, esse pedido não foi atendido, pois o dinheiro doado deveria ser usado exclusivamente para cobrir os custos do trabalho de investigação.

No verão de 2022, Füllmich deixou Berlim e passou várias semanas nos Estados Unidos, onde embarcou na turnê de palestras "Crimes contra a Humanidade" juntamente com a Dra. Judy Mikovits, o Dr. Richard Fleming e Patrick Wood.

No entanto, sua ausência de Berlim não foi bem recebida por sua colega Viviane Fischerque, no outono de 2022, removeu Füllmichdo Comitê de Investigação da Covid-19 sem aviso prévio e de maneira enganosa durante a transmissão semanal habitual, informando aos telespectadores que havia algumas irregularidades que precisavam ser esclarecidas e que o Comitê de Investigação da Covid-19 continuaria sem o Dr. ReinerFüllmich.

O Dr. Reiner Füllmich só ficou sabendo disso depois.

Após algum tempo e depois de conseguir reorganizar sua nova equipa, o Dr. Reiner Füllmich iniciou seu novo projeto: o ICIC (Comitê Internacional de Investigação de Crimes).

O CONTEXTO

Na virada de 2020 para 2021, cientes da ameaça iminente de confiscação das contas bancárias do Comitê de Investigação da Covid-19 pelo governo alemão, e temendo não poder mais utilizar os fundos arrecadados por doações privadas para dar continuidade ao seu importante trabalho de investigação, o Dr. Reiner Füllmich e Viviane Fischer decidiram proteger parte do dinheiro depositado nas contas bancárias adquirindo ouro no valor de um milhão de euros (equivalente a € 1,8 milhão na atualidade!).

Além disso, cada um deles contraiu um empréstimo pessoal: €700.000 (Reiner Füllmich) e €100.000 (Viviane Fischer). Esses contratos de empréstimo foram feitos por escrito, com assinaturas prévias, e executados com total transparência.

Viviane Fischer pagou o empréstimo em parcelas, a partir de meados de agosto de 2022 e terminando em outubro de 2022.

Nesse mesmo período, o Dr. Reiner Füllmich negociava a venda de sua propriedade em Göttingen, que se esperava ser vendida por € 1.350.000. Parte desse valor seria usada para quitar o empréstimo.

O Dr. Reiner Füllmich deixou claro desde o início que garantiria o empréstimo investindo-o em sua propriedade e que o empréstimo seria quitado imediatamente após a conclusão da venda do imóvel.

Como era impossível para o Dr. Reiner Füllmich abrir novas contas bancárias (após algumas terem sido encerradas sem o seu consentimento) enquanto estava nos Estados Unidos, ele delegou a Marcel Templin (advogado, sócio de Justus Hoffmann e Antonia Fischer) a gestão, entre outras coisas, de um projeto de ação coletiva no qual Füllmich estava trabalhando e a supervisão da venda de sua propriedade.

A casa de Reiner Füllmich foi de facto vendida, mas a maior parte do dinheiro da venda (€ 1.158.000) acabou na conta bancária de Marcel Templin, impedindo assim o Dr. Reiner Füllmich de pagar o empréstimo de € 700.000 dentro do prazo acordado.

Ao pressionar tanto o comprador do imóvel quanto o tabelião responsável pela venda, Marcel Templin conseguiu obter ilegalmente esse dinheiro de Füllmich.

Além disso, o Dr. Reiner Füllmich desconhecia que, em 2 de setembro de 2022, uma queixa-crime já havia sido apresentada contra ele pelo próprio Templin, juntamente com Antonia Fischer e Justus Hoffmann.

Segundo Templin, Fischer e Hoffmann – que, entretanto, haviam sido contatados e recrutados como agentes pelo serviço de inteligência alemão – o Dr. Reiner Füllmich havia desviado ilegalmente fundos do Comitê de Investigação da Covid-19.

O SEQUESTRO DO DR. REINER FÜLLMICH NO MEXICO, DISFARÇADO DE DEPORTAÇÃO/EXTRADIÇÃO

O Dr. Reiner Füllmich e sua esposa, que estavam hospedados na Califórnia há vários meses, após retornarem de uma viagem à Europa e à América do Sul, tiveram a entrada nos Estados Unidos negada. Assim, viajaram para o México, onde permaneceram por vários meses enquanto tentavam resolver os diversos problemas que haviam surgido.

Enquanto estavam no México, perderam os passaportes, solicitaram novos e receberam instruções do consulado alemão para irem a Tijuana buscá-los.

Como o consulado estava fechado para reformas, Füllmich e sua esposa foram orientados a ir diretamente para o aeroporto de Tijuana.

Ao chegarem ao aeroporto, Füllmich e sua esposa foram recebidos por seis agentes de segurança que, sob o pretexto de não possuírem passaportes/vistos válidos, os detiveram.

O Dr. Reiner Füllmich foi levado para a Cidade do México e, no dia seguinte, embarcou em um voo para Frankfurt, onde foi preso com base em um mandado de prisão europeu.

Não havia mandado de prisão internacional, nem foi realizado um processo regular de extradição/deportação, visto que o Dr. Reiner Füllmich não havia cometido nenhum dos seis crimes listados no Artigo 144 da Lei de Imigração Mexicana.

Além disso, em caso de deportação, a passagem aérea para a Alemanha deveria ter sido paga pelo governo mexicano e não pelo governo alemão, como de fato ocorreu!

Curiosamente, sua esposa – que presumivelmente teve o mesmo problema com seus documentos de viagem – foi libertada após passar a noite na prisão em Tijuana e teve permissão para permanecer no México, onde está até hoje.

Isso significa que Füllmich foi sequestrado sob falsos pretextos e, uma semana após sua prisão em Frankfurt, foi transferido para a prisão de segurança máxima em Rosdorf, onde permaneceu até 26 de maio de 2025.

Naquele dia, o Dr. Füllmich foi transferido sem aviso prévio para a prisão de Bremervörde. A nova prisão fica a 270 km de Göttingen, e o Dr. Reiner Füllmich foi informado da iminente transferência apenas cinco minutos antes de ser levado.

Ele sequer teve permissão para levar todos os seus pertences pessoais. Só lhe foi permitido levar o essencial.

Apenas dois dias antes de sua transferência para Bremervörde, a equipa de defesa do Dr. Füllmich anunciou que o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Detenção Arbitrária havia aberto uma investigação formal sobre o caso do Dr. Reiner Füllmich.

O INÍCIO DO JULGAMENTO

O julgamento começou em janeiro de 2024, e todos os pedidos de fiança foram rejeitados sob a alegação de que ele representava um “risco de fuga”.

O DOSSIER ESVAZAIDO

Em abril de 2024, um dos advogados de defesa de Füllmich, o Dr. Christof Miseré, teve acesso a um dossier do serviço de inteligência alemão que afirmava claramente que Füllmich deveria ser detido a todo custo e por todos os meios, incluindo, entre outras coisas, o recrutamento de indivíduos de confiança do círculo próximo de Füllmich.

O objetivo declarado era também condenar Füllmich para impedi-lo de se candidatar a qualquer cargo público/político no futuro.

Este dossier, entregue ao advogado Miseré por um denunciante, demonstrou que o Dr. Reiner Füllmich já estava sob vigilância especial desde 2021.

Obviamente, tanto o promotor quanto o juiz não acreditaram na autenticidade do dossier, apesar da existência de uma série de provas, incluindo trocas de e-mails entre o procurador público júnior Simon Phillip John e os acusadores de Füllmich, bem como vários agentes de serviços de inteligência (neste caso, a Agência de Proteção Constitucional). Esses e-mails mostram como eles tentaram, de todas as maneiras e durante vários meses, descobrir onde o Dr. Reiner Füllmich estava hospedado, a fim de atraí-lo para uma armadilha e trazê-lo para solo alemão, para que pudesse ser preso.

Por coincidência, esse mesmo procurador, Simon Phillip John, foi transferido de Hanôver para Göttingen cerca de dois meses e meio depois de a Procuradora-Chefe de Göttingen, Sra. Reinicke, que havia sido incumbida de investigar Füllmich, ter declarado claramente que não havia motivos para investigar as ações de Füllmich e ter arquivado o caso em junho de 2022.

A INVENÇÃO DE UMA NOVA ACUSAÇÃO PELO JUIZ

Em 3 de maio de 2024, o juiz Schindler, após a defesa ter rapidamente desmantelado a acusação de que Füllmich não tinha autoridade para contrair um empréstimo pessoal sem o consentimento dos outros membros, alterou as acusações contra Füllmich. Na prática, o juiz teve que reconhecer que Füllmich estava autorizado a contrair empréstimos pessoais, mas isso significou que ele teve que inventar uma nova acusação.

Na verdade, a partir desse momento, o juiz deixou de considerá-los empréstimos pessoais (apesar da existência de contratos assinados) e passou a considerá-los empréstimos pessoais FICTÍCIOS, acusando Füllmich de peculato.

O juiz Schindler anunciou, portanto, que, em sua opinião, os fatos eram claros e que o Dr. Reiner Füllmich havia agido de má-fé e desviado esses fundos.

Ele também declarou explicitamente sua intenção de condenar Füllmich a todo custo e decidiu que, a partir daquele momento, não seria mais necessário ouvir as testemunhas nomeadas na acusação, interrompendo assim a coleta de provas.

É importante notar que, até aquele momento, quase exclusivamente as testemunhas de acusação haviam sido autorizadas a depor, e as conclusões do Juiz Schindler basearam-se principalmente no depoimento pouco confiável de Viviane Fischer.

No entanto, a principal testemunha, Marcel Templin, um dos acusadores de Füllmich, em cuja conta bancária foi depositada a maior parte do dinheiro da venda da casa de Füllmich, nunca foi chamado a depor.

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA PRISÃO DE ROSDORF E EVENTOS ESCANDALOSOS

No dia 5 de maio de 2024, foi organizada uma festa de aniversário para o Dr. Reiner Füllmich em frente à entrada da prisão.

Os apoiantes e participantes foram informados de que Füllmich teria sua hora diária de atividade ao ar livre entre 13h30 e 14h30. Nesse horário, o grupo de apoiantes tocava música e cantava, para que Füllmich pudesse ouvir do pátio e sentir o calor e o carinho de centenas de pessoas.

De fato, ouviu-se uma voz gritando "liberdade" vinda do pátio, e os apoiadores de Füllmich ficaram radiantes.

Foi somente na segunda-feira seguinte que se soube que, imediatamente após a audiência da sexta-feira anterior (3 de maio de 2024), Füllmich teve negada sua hora de atividade ao ar livre e foi colocado em confinamento solitário, onde permaneceu por três dias, para que não pudesse ouvir o que acontecia fora dos portões da prisão no dia do seu aniversário.

Durante esses três dias, ele também foi impedido de entrar em contato com seus advogados, o que é claramente contrário à lei alemã e aos direitos humanos dos presos. Ele foi até mesmo proibido de contactar sua esposa.

Essa punição foi justificada por uma suposta denúncia anônima de que o Dr. Reiner Füllmich estava gravando mensagens de áudio destinadas ao público.

Sua cela foi revistada de cima a baixo, inclusive com a ajuda de cães, em busca de um celular ou um gravador!

O Dr. Reiner Füllmich tinha autorização do juiz para gravar mensagens de áudio já em novembro de 2023!

Se, no início do processo, ainda havia esperança de que este julgamento fosse conduzido de forma justa e imparcial, essa esperança desapareceu para sempre em 3 de maio de 2024!

OUTROS EVENTOS RELEVANTES

A partir de 10 de junho de 2024, o Dr. Reiner Füllmich foi escoltado por agentes de segurança armados em veículos blindados da prisão até o tribunal e vice-versa. Além das algemas presas ao cinto, ele também foi acorrentado nos tornozelos e solicitado a usar um colete à prova de balas, o qual ele se recusou a usar, sendo obrigado a assinar um termo de responsabilidade.

Neste ponto do processo, a defesa apresentou a primeira moção de objeção contra o Juiz Schindler, solicitando sua remoção e substituição do caso, devido ao seu flagrante viés. Como esperado, a moção foi rejeitada pelo mesmo painel de juízes.

O Dr. Reiner Füllmich foi colocado em confinamento solitário, onde permaneceu até dezembro de 2024.

Durante esses seis meses, ele foi proibido de ter qualquer contato com os outros detidos. A justificativa para essa medida era que Füllmich, ao conversar com os outros presos, dava dicas jurídicas a eles, algo que seus carcereiros não podiam tolerar.

Ele era obrigado a comer sozinho, a passar sua hora diária ao ar livre em completa solidão e não tinha permissão para usar a academia.

Até mesmo o uso do telefone por ele era restrito, e ele só tinha permissão para fazer ligações quando os outros detidos retornavam às suas celas.

Em 20 de junho de 2024, a equipa de defesa de Füllmich pressentiu que o juiz Schindler e o painel de juízes planejavam concluir o julgamento, mas sua tentativa foi frustrada pela ausência intencional dos advogados de defesa de Füllmich.

Em 10 de julho de 2024, o juiz Schindler, tendo em vista a tentativa frustrada de concluir o julgamento três semanas antes, decidiu designar ao Dr. Reiner Füllmich um advogado de defesa adicional, Tobias Pohl.

No mesmo dia, a advogada de defesa Katja Wörmer decidiu apresentar uma nova moção para revisão da detenção de Füllmich, solicitando a suspensão imediata do processo e sua libertação.

Em 19 de julho de 2024, o juiz Schindler decidiu que as audiências futuras, em vez de serem conduzidas verbalmente, seriam realizadas por escrito. Essa decisão, completamente incompreensível, constituiu uma clara violação dos princípios fundamentais da transparência nos processos judiciais públicos e do direito do acusado de ser ouvido.

A defesa, alegando que essa moção era injusta e ilegal, decidiu apresentar uma nova moção de objeção contra todo o painel de juízes.

Os pedidos da defesa para ouvir as testemunhas nomeadas na acusação original e na intimação, para interrogar o promotor e para interrogar testemunhas adicionais, também foram rejeitados. O Tribunal justificou essa recusa afirmando que qualquer depoimento adicional de testemunhas era totalmente irrelevante para o esclarecimento dos fatos ou para a sentença.

A sentença já estava decidida?

Em 31 de julho de 2024, o Dr. Reiner Füllmich apresentou uma nova moção de objeção contra todo o painel de juízes devido à persistência dos procedimentos em serem conduzidos "por escrito" em vez de verbalmente.

Em 6 de agosto de 2024, foi feito um novo pedido para que Viviane Fischer fosse chamada a depor como testemunha, mas o Tribunal rejeitou esse pedido.

Lembre-se de que Viviane Fischer foi a principal testemunha, cujo depoimento serviu de base para todo o processo.

A defesa, tendo solicitado que as motivações para a rejeição das moções apresentadas fossem esclarecidas, foi informada pelo Tribunal de que tais motivações seriam reveladas no momento do veredicto.

Esse procedimento completamente incomum não permitiu que a defesa reformulasse e reapresentasse essas moções – que foram rejeitadas pelo painel de juízes – enquanto o julgamento ainda estava em andamento, e foi descrito pela defesa como injusto e ilegal.

O Dr. Reiner Füllmich decidiu, mais uma vez, apresentar outra moção de objeção contra todo o painel de juízes em relação à ordem de conduzir os procedimentos de forma "escrita" em vez de verbalmente.

Em 23 de agosto de 2024, o Prof. Dr. Martin Schwab (advogado, consultor do Comitê de Investigação da Covid-19) foi autorizado a depor. Schwab confirmou que os empréstimos pessoais eram de fato garantidos por contratos de empréstimo válidos e que Füllmich havia deixado claro desde o início que os fundos seriam investidos em seus imóveis com o único propósito de mantê-los seguros.

Além disso, Schwab confirmou que Füllmich sempre teve a intenção de devolver esse dinheiro ao Comitê de Investigação da Covid-19 e que o faria assim que sua casa fosse vendida.

”Com base nesse depoimento, o Dr. Reiner Füllmich devia ser libertado imediatamente.”

Dr. Christof Miseré

Em 28 de agosto de 2024, o advogado Edgar Siemund, especialista em direito empresarial, juntou-se à equipe de defesa.

Inesperadamente, com o julgamento ainda em andamento e as provas da defesa ainda por apresentar, o juiz Schindler pediu ao procurador que prosseguisse com suas alegações finais.

Em suas alegações finais, que duraram apenas alguns minutos, o procurador solicitou um veredicto de culpado e uma pena de três anos e nove meses de prisão para Füllmich.

Em 30 de agosto de 2024, duas testemunhas de defesa foram finalmente ouvidas.

O primeiro depoimento confirmou que:

– Viviane Fischer e Reiner Füllmich queriam garantir os fundos da doação.

Viviane Fischer sabia que o grupo de acusadores queria processá-la, bem como Füllmich, e por isso liquidou rapidamente a primeira parte do empréstimo três semanas antes do iminente processo.

– Viviane Fischer sabia que o dinheiro de Füllmich seria investido em sua propriedade em Göttingen.

Viviane Fischer nunca teve dúvidas de que Füllmich devolveria os 700.000 euros ao Comitê de Investigação da Covid-19.

A segunda testemunha, um advogado que trabalhou no escritório de advocacia de Füllmich por muitos anos, confirmou que:

– Füllmich já tinha a intenção de vender sua propriedade em Göttingen e que o dinheiro gerado com a venda seria usado para pagar o empréstimo.

– Füllmich pretendia continuar a exercer advocacia em seu escritório mesmo após a venda do imóvel, que incluía sua casa e escritório.

As insinuações de que Füllmich queria vender sua propriedade em Göttingen para fugir para o México com o dinheiro são infundadas e absolutamente falsas! Ele já havia assinado um contrato de aluguer de 5 anos para seu novo escritório de advocacia em Göttingen.

NEGADO O ÚLTIMO ADEUS À SUA MÃE

Em 2 de setembro de 2024, o Dr. Reiner Füllmich recebeu a triste notícia da morte de sua mãe. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo e, por isso, pediu às autoridades prisionais para ser levado a Bremen a fim de se despedir dela. A prisão teria atendido ao seu pedido, mas apenas sob a condição de que ele a visitasse algemado e acorrentado, acompanhado por guardas penitenciários armados.

Sem querer submeter sua mãe a mais sofrimento durante seus últimos momentos juntos, Reiner Füllmich não aceitou esses termos.

Mesmo correndo o risco de nunca mais ver sua mãe, ele não estava disposto a submetê-la à angústia adicional de ver seu filho acorrentado.

CONDIÇÕES DE DETENÇÃO TERRÍVEIS

Durante um longo intervalo nas audiências, entre setembro e outubro de 2024, as condições de detenção de Reiner pioraram quando um jovem com graves problemas de saúde mental foi transferido para a cela ao lado da dele.

Segundo Füllmich, havia inúmeras celas vazias que poderiam ter sido destinadas a esse jovem. Provavelmente sofrendo de esquizofrenia, esse detido gritava, chorava e falava sozinho dia e noite. Ele aumentava o volume do rádio ao máximo e frequentemente atirava objetos contra a parede que dividia as duas celas. A partir daquele momento, tornou-se impossível para Reiner dormir à noite e se concentrar em sua defesa durante o dia.

Em função desse longo período de afastamento, a comunicação entre Füllmich e seus advogados foi deliberadamente dificultada pela administração da prisão.

Lembre-se, Füllmich nunca teve acesso à internet, não possuía computador e não tinha acesso aos seus arquivos;

tudo isso não facilitou em nada a sua situação e, portanto, a preparação de sua defesa foi intencionalmente prejudicada.

Em 16 de outubro de 2024 (audiência número 32), as audiências judiciais foram retomadas e, devido ao preocupante estado de saúde de Füllmich, a defesa solicitou novamente uma revisão das condições de detenção e a intervenção de um especialista que pudesse avaliar o estado de saúde de Füllmich e sua capacidade de continuar com o processo.

O Dr. Reiner Füllmich apresentou quatro queixas criminais contra a administração da prisão como testemunha dos maus-tratos, espancamentos e violência sexual sofridos por dois colegas presos que Füllmich estava apoiando.

Presume-se que a violência infligida aos dois jovens prisioneiros foi consequência da ajuda que receberam do Dr. Reiner Füllmich.

Entre outubro e novembro, a defesa salientou repetidamente que as persistentes e terríveis condições de detenção, bem como o preocupante estado de saúde de ReinerFüllmich, não podiam mais ser ignorados.

A equipe de defesa entrou novamente com um pedido para que o Dr. Reiner Füllmich fosse examinado por um especialista o mais rápido possível (já que lhe foi negado atendimento médico em mais de uma ocasião) e solicitou a suspensão do processo sob a alegação de que Füllmich era suspeito de ter sofrido um trauma.

Obviamente, todos os pedidos foram rejeitados.

NOVO PROCESSO CONTRA FÜLLMICH

Em 6 de novembro de 2024, o Tribunal Regional de Braunschweig (OLG) anunciou a abertura de um novo processo contra o Dr. Reiner Füllmich, com base em 16 acusações que haviam sido rejeitadas pelo Juiz Schindler no início do processo em Göttingen.

No entanto, por insistência do Ministério Público, o Tribunal de Braunschweig decidiu deferir o pedido.

Em 7 de novembro de 2024 (audiência número 37), a defesa, surpreendida pela decisão do Tribunal de Braunschweig de abrir um novo processo contra Füllmich, solicitou a sua integração no processo em curso, mas o pedido foi indeferido.

TORTURA BRANCA

Agora é irrefutável que o Dr. Reiner Füllmich está sendo submetido à chamada "TORTURA BRANCA", que visa levar os prisioneiros à loucura e possivelmente até mesmo à prática de atos extremos. Por esse motivo, Füllmich apresentou uma queixa contra o Juiz Schindler e o Ministério Público por tentativa de homicídio!

O advogado Siemund, especialista em direito empresarial, apresentou os resultados de um estudo realizado sobre detenção, em particular sobre o confinamento solitário e seus efeitos devastadores na saúde física e mental dos presos submetidos a tais condições.

Ele também salientou que, no caso do Dr. Reiner Füllmich, as regras estabelecidas pelas Nações Unidas sobre detenção e isolamento foram flagrantemente violadas!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 14 de novembro de 2024 (audiência número 38), o processo finalmente retornou ao formato “verbal” para que as alegações finais dos advogados de defesa pudessem ser ouvidas, depois que o juiz Schindler havia introduzido o formato “escrito” em 19 de julho de 2024, violando os princípios do julgamento público, como deveria ser em um julgamento criminal.

A advogada Katja Wörmer iniciou sua declaração final abordando os pontos cruciais que caracterizaram o processo contra Füllmich, a começar por sua prisão em Frankfurt após ter sido praticamente sequestrado no México, em uma operação orquestrada pela Agência de Proteção Constitucional, em colaboração com a Procuradoria de Göttingen e os acusadores.

Ela salientou que Füllmich teve seu direito a uma audiência legal negado por mais de um ano e três meses e que, mesmo após sua chegada a Frankfurt em 14 de outubro de 2023, ele não foi ouvido na primeira audiência.

Katja Wörmer também destacou que, no primeiro encontro em Göttingen com o Procurador Público John para discutir o questionável processo de “extradição” do México (a transferência de Frankfurt para Göttingen ocorreu em 23 de outubro de 2023), o procurador afirmou que queria evitar um processo de extradição regular para acelerar o procedimento!

Na verdade, o verdadeiro motivo pelo qual foi necessário evitar um processo formal de extradição foi impedir que Füllmich apresentasse sua versão dos fatos na audiência prévia à extradição, o que teria comprovado que ele não havia desviado fundos do Comitê de Investigação da Covid-19.

Lembre-se de que o procurador John foi transferido de Hanôver para Göttingen cerca de dois meses e meio depois de a procuradora-chefe, Dra. Reinicke, ter declarado claramente que não havia motivos para iniciar uma investigação sobre as ações de Füllmich e arquivou o caso.

Wörmer então salientou que a acusação inicial, uma vez desmantelada pela defesa, foi alterada pelo juiz.

A acusação original baseava-se na alegação de que Reiner Füllmich não tinha autoridade para contrair um empréstimo pessoal sem o consentimento dos membros do Comitê. No entanto, uma vez que a defesa demonstrou a falsidade da acusação original, o juiz teve que inventar uma nova para dar continuidade ao processo e justificar a prisão preventiva de Füllmich.

A partir daquele momento, a acusação “oficial” contra Füllmich passou a ser “desfalque”, e o que antes era chamado de “empréstimos” deixou de ser considerado como tal.

Para o juiz, esses eram empréstimos fictícios, feitos unicamente com o propósito de desviar o dinheiro.

Katja Wörmer também salientou que a denúncia criminal apresentada em 2 de setembro de 2022 por Marcel Templin, Antonia Fischer e Justus Hoffmann estava incompleta e continha vários erros, e que, teria sido da responsabilidade do Ministério Público investigar o caso antes de o formalizar e emitir um mandado de detenção europeu.

Wörmer também afirmou que vários documentos importantes estavam faltando nos arquivos, nomeadamente provas do "trabalho sujo" realizado pelos acusadores, pelo Ministério Público e pelo serviço de inteligência para atrair Füllmich para uma armadilha no México. Esses documentos foram ocultados intencionalmente!

Katja Wörmer também destacou que o Dr. Reiner Füllmich estava esperançoso de chegar a um acordo com os outros membros do Comitê de Investigação da Covid-19 para o reembolso do empréstimo, tanto que não quis apresentar queixa contra Marcel Templin, que, entretanto, embolsou € 1.158.000 com a venda da propriedade de Füllmich.

Além disso, o investimento de Füllmich em ouro para proteger o dinheiro da ameaça iminente de confisco da conta pelas autoridades alemãs se mostrou eficaz. De fato, até o momento, o investimento de € 1.000.000 em ouro gerou um lucro de aproximadamente € 800.000.

Esse ganho compensaria amplamente o alegado prejuízo causado ao Comitê de Investigação da Covid-19, que o juiz avaliou em € 525.000.

A advogada Katja Wörmer destacou o excelente trabalho realizado por Füllmich no contexto da chamada pandemia, explicando como ele reuniu uma enorme quantidade de provas sobre crimes contra a humanidade graças aos depoimentos de vários denunciantes da Pfizer, da OMS, da ONU, do CDC e de diversos especialistas em todas as áreas, que ele então apresentou ao público por meio de uma simulação de um "Processo do Grande Júri" que ocorreu em fevereiro de 2022.

Katja Wörmer destacou então que a maior parte do trabalho realizado no âmbito do Comitê de Investigação da Corona foi executada com sucesso pelo próprio Dr. Reiner Füllmich, a ponto de ele ter que abandonar completamente sua carreira como advogado.

Wörmer prosseguiu dizendo que as medidas tomadas contra Füllmich são completamente desproporcionais quando se considera que o suposto delito é de natureza puramente financeira, referindo-se em particular à sua detenção em regime de isolamento solitário de 10 de junho de 2024 a dezembro de 2024.

Entre outras coisas, a administração da prisão alega que não se tratava de confinamento solitário propriamente dito, mas de uma medida extraordinária tomada para impedir que Füllmich prestasse assessoria jurídica a outros detidos.

Segundo a administração penitenciária, Füllmich também manipulava outros detidos, incitando-os contra os funcionários e, assim, colocando suas vidas em risco.

O transporte de ida e volta entre a prisão e o tribunal com algemas e correntes, assim como a revista corporal completa após cada audiência, também são medidas extremas e desproporcionais.

O último ponto levantado pela advogada Katja Wörmer foi a forma desumana com que a administração da prisão reagiu ao pedido de Füllmich para visitar primeiro sua mãe moribunda e depois comparecer ao funeral.

Uma nova audiência (número 39) foi realizada em 27 de novembro de 2024, após a qual o processo foi suspenso por dois meses e meio devido à doença de um dos juízes.

Entretanto, as condições de detenção de Füllmich melhoraram ligeiramente depois que seu vizinho de cela, que sofria de problemas de saúde mental, foi transferido para outra cela.

Além disso, ele finalmente tem permissão para usar a academia novamente, embora em completa solidão, e não é mais algemado durante o transporte para o tribunal.

Quanto à sua hora de atividade ao ar livre, o Dr. Reiner Füllmich agora pode passar essa hora com alguns detidos (cinco ou seis) e não precisa mais passá-la em completa solidão, como fez durante os últimos seis meses de 2024.

Após vários pedidos da defesa, o Dr. Reiner Füllmich finalmente recebeu a visita de um médico da prisão.

Durante o longo intervalo das audiências, o Dr. Reiner Füllmich anunciou que concorreria como candidato "independente" nas eleições federais agendadas para fevereiro de 2025 na região da Renânia do Norte-Vestfália (distrito de Wuppertal).

Com a ajuda de voluntários e apoiadores, foram coletadas as 200 assinaturas necessárias para a confirmação de sua candidatura.

Em 4 de fevereiro de 2025 (audiência número 40), os procedimentos judiciais foram retomados.

Naquele dia, a advogada Katja Wörmer prosseguiu com suas alegações finais, que havia começado antes do longo intervalo.

Em 17 de fevereiro de 2025 (audiência número 41), apesar de Katja Wörmer não ter terminado sua declaração final, o Dr. Reiner Füllmich solicitou permissão para começar a sua.

Para grande surpresa do público presente no tribunal e após uma breve consulta, o juiz Schindler concedeu a palavra a Füllmich.

Este foi um confronto acirrado com o Tribunal, no qual Füllmich praticamente deu uma aula de direito, expondo o processo completamente ilegal, em que o juiz inventou uma nova acusação, impediu testemunhas de defesa de depor e chegou a insultar o Dr. Reiner Füllmich e seus advogados de defesa.

O mesmo se aplicava ao procurador, a quem Füllmich se dirigiu diversas vezes, salientando que ele NÃO havia cumprido seu dever como procurador e, em vez disso, havia colaborado ativamente com os acusadores e vários agentes dos serviços de inteligência para atraí-lo para uma armadilha e prendê-lo, disfarçando seu sequestro no México como deportação/extradição.

De maneira extremamente precisa e meticulosa, e com declarações sutis, porém incisivas, o Dr. Reiner Füllmich desmantelou todas as acusações e demonstrou como o processo contra ele foi manipulado e injusto.

A forma como ele apresentou os fatos mostrou aos juízes e ao procurador que estavam lidando com um homem extremamente corajoso, ansioso para provar sua inocência e integridade ao mundo inteiro.

Nas audiências subsequentes (números 42, 43 e 44), Füllmich também prosseguiu com suas alegações finais.

Lembre-se que, apesar de ter obtido 200 assinaturas em apoio à sua candidatura oficial, Füllmich não teve permissão para fazer campanha de forma alguma.

O tribunal e a administração penitenciária fizeram tudo o que puderam para prejudicá-lo, chegando a impedir que Füllmich se comunicasse com seus voluntários que, na verdade, conduziam a campanha eleitoral em seu nome.

Além disso, desde sua candidatura, Füllmich não tem mais permissão para gravar mensagens de voz para o público, apesar de uma autorização assinada pelo juiz Schindler datada de novembro de 2023.

A advogada Katja Wörmer salientou que havia recebido recentemente documentos deliberadamente retidos pela acusação e chamou a atenção do juiz para o fato de que os advogados de defesa vinham sendo ameaçados há algum tempo por pessoas que pareciam pertencer ao círculo dos acusadores de Füllmich.

Ela então prosseguiu com suas considerações finais.

Em 18 de março de 2025 (audiência número 46), a defesa voltou a salientar que estava sendo ameaçada (o advogado Dr. Misere chegou a receber ameaças de morte concretas).

Tudo isso ocorreu por meio de e-mail e um canal do Telegram cujo objetivo é desacreditar Füllmich e seus advogados de defesa.

Para confirmar a existência dessas ameaças, foi apresentada uma moção para interrogar uma testemunha que fazia parte desse grupo. Obviamente, o pedido foi indeferido.

O juiz, minimizando a situação ameaçadora que a defesa vem enfrentando há algum tempo, ordenou que Katja Wörmer prosseguisse com suas alegações finais.

Em seguida, foi a vez do advogado Dr. Christof Miseré, que apresentou suas alegações finais.

Em 19 de março de 2025 (audiência número 47), o advogado Edgar Siemund, especialista em direito empresarial, após passar a noite inteira estudando os documentos que haviam sido retidos pela acusação por um longo período, apresentou suas alegações finais.

Ele descreveu em detalhes aspectos corporativos importantes e demonstrou como Reiner Füllmich havia agido corretamente.

Após essa impecável declaração final, seguida de aplausos da plateia no tribunal (imediatamente interrompida pelo Juiz Schindler!), Reiner Füllmich deveria ter sido libertado imediatamente.

A advogada Katja Wörmer voltou a falar sobre a situação perigosa em que todos os advogados de defesa se encontravam, explicando que essas ameaças estavam se tornando cada vez mais intensas.

Em 21 de março de 2025 (audiência número 48), o julgamento começou de forma turbulenta quando a advogada Katja Wörmer foi intimada a concluir suas alegações finais até o meio-dia.

A situação chegou ao limite quando a própria Wörmer avistou duas pessoas no tribunal que estavam ligadas ao grupo que fazia as ameaças contra a equipe de defesa e solicitou que as medidas de segurança fossem reforçadas.

Em protesto contra a completa indiferença do juiz Schindler, a advogada Katja Wörmer saiu do tribunal e a audiência foi interrompida.

Em 3 de abril de 2025 (audiência número 49), o advogado Edgar Siemund solicitou novamente a palavra para incluir novos fatos em sua declaração final.

Ele dirigiu-se ao juiz com muita coragem, pedindo-lhe a sua opinião sobre o processo e, sobretudo, pedindo-lhe que fizesse uma reflexão sobre a sua consciência.

Ele então afirmou com muita firmeza e decisão, dirigindo-se novamente ao juiz: "O senhor está fazendo tudo o que pode para destruir este homem, mas nunca conseguirá, e lembro-lhe que, mais cedo ou mais tarde, ele será libertado da prisão e continuará sua luta."

Em seguida, dirigindo-se a Reiner Füllmich, ele disse: "Ainda há muito trabalho pela frente para vocês."

Em 15 de abril de 2025 (audiência número 50), Katja Wörmer concluiu suas alegações finais após o juiz ter estabelecido um limite de tempo.

Wörmer descreveu o curso histórico do processo, destacando vários erros processuais e outros fluxos estranhos de informação.

Em seguida, o juiz Schindler deu a palavra ao Dr. Reiner Füllmich para suas "últimas palavras".

Füllmich começou com estas palavras:

“Ao final da minha apresentação, apresentarei provas de que este julgamento é uma armação para me afastar do mercado de trabalho devido ao meu trabalho investigativo.”

O juiz tentou interromper Füllmich em diversas ocasiões, apesar de ser direito dele se expressar sobre qualquer assunto, sem restrições de tempo e, sobretudo, sem ser interrompido!

No entanto, Reiner Füllmich não se deixou distrair e, mais uma vez, apresentou os fatos de forma precisa e organizada.

Em 17 de abril de 2025 (audiência número 51), Reiner Füllmich prosseguiu com suas “últimas palavras”, embora com dificuldade, pois foi repetidamente interrompido pelo juiz, que o advertiu inclusive 12 vezes.

A defesa, temendo que o juiz pudesse impor um limite de tempo (como já havia acontecido com a advogada Katja Wörmer) ou até mesmo tirar a palavra de Füllmich, apresentou novamente uma moção de objeção contra todo o painel de juízes.

De fato, no início da 52ª audiência, realizada em 23 de abril de 2025, o juiz Schindler ordenou ao Dr. Füllmich que concluísse com suas “palavras finais“ até às 12 horas do dia seguinte. Os advogados de defesa, indignados com essa decisão, protestaram veementemente, a ponto de conseguirem uma prorrogação de três horas, ou seja, até às 15h.

O juiz justificou essa decisão afirmando que Reiner Füllmich, durante a primeira parte de suas “últimas palavras”, não se ateve aos fatos pertinentes ao julgamento, mas divagou sobre “teorias da conspiração” relacionadas ao período da “pandemia”. Além disso, segundo o juiz Schindler, Füllmich fez declarações difamatórias, a ponto de ser repreendido diversas vezes pelo juiz, que o ameaçou de interrompê-lo caso continuasse a ignorar as instruções do tribunal.

O Dr. Reiner Füllmich foi, portanto, obrigado a resumir o conteúdo de sua "palavra final", concentrando-se exclusivamente nos fatos mais relevantes.

Na audiência número 53, em 24 de abril de 2025, o Dr. Reiner Füllmich terminou de ler suas “últimas palavras” às 15h, conforme determinado pelo Tribunal.

O juiz concedeu então aos advogados de defesa uma hora (até às 16h) para apresentarem uma moção de objeção por escrito – já anunciada oralmente pela defesa – contra todo o painel de juízes, e em seguida suspendeu a audiência até às 17h.

Curiosamente, às 15h44 (16 minutos antes do prazo estipulado para a defesa apresentar sua moção de objeção), o Tribunal de Göttingen divulgou um comunicado à imprensa anunciando que o veredicto seria divulgado às 17h.

O veredicto foi proferido por volta das 17h40.

O Dr. Reiner Füllmich foi condenado a 3 anos e 9 meses de prisão.

Ainda mais escandalosa foi a decisão do Tribunal de reconhecer apenas 13 dos 18 meses que Füllmich já passou atrás das grades em prisão preventiva.

Ele justificou essa decisão culpando Füllmich e seus advogados de defesa pela duração excessiva do julgamento!

Além disso, o juiz também acusou o Dr. Reiner Füllmich de ter usado o julgamento como plataforma para enviar mensagens políticas aos seus apoiantes.

Essa forma de proceder pelo tribunal, mesmo na fase final do julgamento, confirmou a suspeita de que o veredicto já estava redigido, pronto para ser proferido no momento oportuno.

CONCLUSÃO

O sequestro do Dr. Reiner Füllmich no México foi disfarçado de "deportação/extradição" legal. Não foi.

Após a defesa demonstrar o erro da acusação original, o juiz Schindler inventou uma nova.

O Dr. Reiner Füllmich foi mantido em confinamento solitário por seis meses sob uma acusação equivalente a uma contravenção e foi submetido a todos os tipos de medidas punitivas que se enquadram na definição de "tortura branca".

Todas as moções apresentadas pela defesa durante o julgamento e os pedidos para ouvir testemunhas de defesa (com poucas exceções) foram rejeitados, e os motivos dessas decisões não foram divulgados, impedindo assim a defesa de reformular ou reapresentar essas moções.

Os procedimentos conduzidos por escrito constituem uma violação do princípio da transparência em um julgamento público e do direito do réu de ser ouvido.

O Dr. Reiner Füllmich ficou em prisão preventiva por 18 meses antes de ser condenado; o período máximo de prisão preventiva na Alemanha é de seis meses.

Todas as moções de objeção contra o juiz e contra todo o painel de juízes foram continuamente rejeitadas.

Reiner Füllmich não teve permissão para visitar sua mãe moribunda, nem mesmo para comparecer ao funeral dela.

O tratamento desumano a que Füllmich foi submetido – e em parte ainda é – e a forma como o julgamento contra ele foi conduzido lançam enormes sombras sobre o sistema judicial alemão e o respeito pelos direitos fundamentais.

Testemunhamos, sem sombra de dúvida, o maior escândalo judicial da Alemanha, um flagrante erro judiciário, em que o serviço de inteligência construiu e manipulou um "caso" contra Reiner Füllmich para silenciar uma das vozes mais importantes da resistência.

Reiner Füllmich teve que ser detido, não porque tivesse desviado fundos ilegalmente, mas porque havia reunido todas as provas daquilo que será lembrado como:

“o maior crime já perpetrado contra a humanidade”

E ele estava pronto para agir.

Seba Terribilini

Traduzido por Johannes Winkel