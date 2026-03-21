📽️ FREE REINER - EL FILM  🎞️ ENGLISH SPOKEN / SPANISH 🇪🇸 SUBTITLES

El galardonado director de documentales y periodista de investigación Philippe Carillo y yo nos estamos asociando para producir un documental sobre la persecución de Reiner Fuellmich.

Philippe está reconstruyendo los aspectos más relevantes, incluyendo el secuestro de Reiner en México, su encarcelamiento ilegal basado en una falsa orden de arresto europea – a su vez basada en una denuncia penal totalmente fabricada – y la escandalosa sentencia tras un "proceso legal" demostrablemente corrupto a todos los niveles.

El documental también destacará las terribles condiciones de detención. Reiner fue sometido, en particular, a la larga lista de medidas punitivas que entran en la definición de tortura blanca.

También veremos quién fue responsable de privar a Reiner de su libertad de expresión en octubre de 2025 y por qué ahora solo se le permiten dos llamadas telefónicas de 20 minutos por semana con su esposa.

Sobre todo, este documental expone el profundo nivel de corrupción del sistema judicial alemán y cómo el desprecio intencionado de la ley no es compatible con los principios de una verdadera democracia. También expondrá a los actores clave responsables de estos crímenes.

Nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad posible de festivales de cine en todo el mundo y estamos planeando estrenar nuestro documental en Berlín. Se distribuirá en muchas plataformas, como Amazon Prime, y se ofrecerá a todas las estaciones de televisión del mundo. Poco después, estará disponible en diferentes plataformas de redes sociales.

Para hacer realidad este importante trabajo, te pedimos tu apoyo compartiendo el tráiler en sus plataformas y colaborando con nuestra campaña de GoFundMe:

https://gofund.me/4747d6dfc

Si recaudamos más fondos de los necesarios, el dinero restante se pondrá a disposición de Reiner y de su esposa, Inka.

Reiner ha hecho tanto por la Humanidad, y a pesar de estar injustamente tras las rejas, sigue luchando por todos nosotros. Y por la justicia.

Es hora de que tomemos medidas resueltas. Reiner nos necesita ahora, más que nunca.

Llamamos a cada uno de ustedes a apoyar a Reiner Fuellmich de todas las maneras posibles y a unirse a la campaña para liberarlo.

Nuestro más sincero agradecimiento.

Philippe Carillo & Seba Terribilini

🛑 EL TRÁILER DE LA PELÍCULA está disponible en las siguientes plataformas:

👉YouTube:

https://youtu.be/ytj0siMjwGo

👉Rumble:

https://rumble.com/v77bmmg-triler-oficial-de-la-pelcula-free-reiner-la-pelcula-spanish.html

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https://www.bitchute.com/video/EUQ98T6jJ9jk/

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